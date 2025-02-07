Вячеслав Бачурин назначен первым заместителем министра строительства Удмуртии

Первым заместителем министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии стал Вячеслав Бачурин. Как сообщает пресс-служба минстроя республики, он будет курировать направление эксплуатации коммунальной инфраструктуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минстроя Удмуртии Фото: пресс-служба минстроя Удмуртии

В сфере строительства господин Бачурин работает 29 лет. Начинал инженером-проектировщиком, работал в службе заказчика начальником отдела и начальником управления капитального строительства.