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Вячеслав Бачурин назначен первым заместителем министра строительства Удмуртии

Первым заместителем министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии стал Вячеслав Бачурин. Как сообщает пресс-служба минстроя республики, он будет курировать направление эксплуатации коммунальной инфраструктуры региона.

Фото: пресс-служба минстроя Удмуртии

Фото: пресс-служба минстроя Удмуртии

В сфере строительства господин Бачурин работает 29 лет. Начинал инженером-проектировщиком, работал в службе заказчика начальником отдела и начальником управления капитального строительства.

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