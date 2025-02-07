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В Сочи, Анапе и Геленджике демонтировали больше всего незаконных ларьков

В 2024 году в Краснодарском крае демонтировали почти 1,7 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов. Наибольшая активность по сносу отмечена в Анапе, Геленджике и Сочи, рассказали в департаменте потребительской сферы Краснодарского края.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

В Анапе владельцам незаконных павильонов даются сутки на самостоятельный демонтаж, после чего к процедуре подключаются городские службы. Как отметил руководитель департамента Роман Куринный, размещение таких объектов возможно только в рамках утвержденной схемы, которую каждое муниципальное образование разрабатывает с учетом земельного законодательства. Дополнительно определяются требования, в том числе к внешнему виду. Это обеспечивает прозрачные условия для бизнеса и способствует здоровой конкуренции.

В настоящее время в регионе предусмотрено более 10,3 тыс. мест под нестационарные торговые объекты, фактически работают около 6,4 тыс.

Вячеслав Рыжков

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