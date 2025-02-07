На черноморском побережье очистили 355 км береговой линии

МЧС России продолжает устранять последствия разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Спасатели очистили свыше 355 км береговой линии, извлекли около 180 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Вибрационной установкой обработано 21 тыс. тонн песка, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

На 15 участках специалисты зафиксировали точечные выбросы нефтяных фрагментов. В морской акватории обследовали более 7,5 тыс. кв км. Сорбентом обработали свыше 60 тыс. кв. м поверхности, израсходовали 7,5 тыс. кг вещества.

В мониторинге задействовали авиацию, беспилотные аппараты, морские суда и катера ГИМС МЧС России. Водолазы исследуют затонувшие части танкеров, морское дно и подводную инфраструктуру пляжей.

В Краснодарском крае обследуют 265 км побережья. Нефтепродукты обнаружили на участке от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы. С береговой линии вывезено 178 тыс. тонн загрязненного грунта.

Для защиты от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района возводят защитный вал протяженностью 32 км с полипропиленовыми сетями для улавливания и последующей утилизации нефтепродуктов.

В Крыму проверяют 525 км берега, из которых очищено 213,5 км. Собрано 697 тонн загрязненного грунта.

В Севастополе работы ведут на участке в 165 км между поселками Ласпи и Андреевка, откуда вывезено более 649 тонн замазученного песка и грунта.

Нурий Бзасежев