Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 февраля

10:57. За минувшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли семь муниципалитетов Белгородской области с помощью 37 беспилотников и 38 боеприпасов. Повреждены частный дом и пять автомобилей. Погибли три человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

10:18. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

10:15. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

9:19. Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже, Севастополе и Ростове-на-Дону четырех женщин, которые, по данным службы, были завербованы для совершения терактов против высокопоставленных российских военных и диверсий на объектах ТЭК. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

9:01. В Курской области, начиная с полуночи, восемь раз объявляли сигнал ракетной опасности. Это следует из данных регионального оперштаба.

8:21. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в «утреннем обращении» посоветовал жителям региона подписаться на Telegram-канал с информацией об атаках БПЛА.