В Курганской области сгорело придорожное кафе на трассе «Иртыш»

На федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области произошел крупный пожар в придорожном кафе. Возгорание началось ночью, поэтому людей в здании не было, сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

Пожар в двухэтажном здании кафе начался ночью 7 февраля. Общая площадь составила 150 кв. м. В ликвидации участвовали 25 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Во время пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.