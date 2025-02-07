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обновлено 09:08

В центре Перми откроется израильское бистро «Мигранты»

В микрорайоне Островском готовится к открытию израильское бистро «Мигранты». Как пишет ИА «Текст», заведение разместится в помещении на ул. Островского, 93б, где ранее работало кафе «Мама Люба». Согласно онлайн-справочнику 2ГИС, заведение «Мигранты» уже готовится к открытию. В Telegram появился канал бистро «Мигранты», однако никакой информации о заведении, помимо скорого открытия, в нем не указано.

По сведениям 2ГИС, в Перми насчитывается всего два заведения еврейской кухни. Это кафе-бар Grenki и бар One more beer.

Известно, что ранее на ул. Островского, 93б, работало кафе «Мама Люба», созданное предпринимателем Любовью Шумковой, владелицей кейтеринга.

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