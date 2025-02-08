Жители Прикамья оставили 36 млн рублей чаевых через онлайн-сервис банка

За прошлый год общая сумма чаевых, оставленных жителями и гостями Прикамья с помощью сервиса «СберЧаевые», составила 36 млн руб. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия». Так, Пермский край занял третье место в рейтинге территорий обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка, оставивших наибольшее количество чаевых через онлайн-платформу. Средний размер чаевых в кафе и ресторанах составил 335 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшую сумму с помощью банковской платформы оставили жители Татарстана — 50 млн руб., в Нижегородской области размер чаевых составил 46 млн руб. Общая сумма чаевых, которую оставили жители и гости регионов на территории Волго-Вятского банка Сбербанка в 2024 году, превысила 225 млн руб.