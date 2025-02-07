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В Стерлитамаке устанавливают причины ночного пожара на складе

Прокуратура контролирует установление причин пожара на складе в Стерлитамаке, а также ход и результаты доследственной проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По предварительным данным, сегодня около 03:00 на улице Салтыкова-Щедрина загорелся склад со строительными материалами на площади 480 кв. м.

По данным МЧС по Башкирии, при инциденте никто не пострадал. Пожарные эвакуировали девять пропановых и три кислородных баллона. Пожар локализован, огонь не распространился на соседние здания. По предварительным данным, причиной происшествия могло стать неисправное электрооборудование.

Майя Иванова

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