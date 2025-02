«Disco party 90-х», Пелагея и рок-опера «Орфей и Эвридика»

На концертных площадках Екатеринбурга выступят группа «Пелагея», Макс Юдин с программой ко Дню Святого Валентина, а хор и солисты Sinara Singers исполнят песни Эдит Пиаф, Мирей Матье, Джо Дассена. В музеях можно посетить экскурсии «XX век в кино» и «Творческие пары андеграунда» и узнать истории знакомства, подробности из личной жизни и то, как отношения художников и художниц неофициального искусства влияли на их творчество. В театрах — стать зрителями «Шоу на все времена. Пять звезд», рок-оперы «Орфей и Эвридика», а также спектакля «Встреча» с Максимом Матвеевым и Ирадой Берг. А в кино — посмотреть черно-белый фильм «Поцелуй Мэри Пикфорд». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 10 февраля музыканты Платон Газелериди (фортепиано) и Владимир Желтовских (скрипка) представят программу «Музыка в музее. Романтика джаза и кино». Дуэт исполнит композиции Mишеля Леграна, Генри Манчини, Тутса Тилеманса, Антонио Карлоса Жобима, Пола Дэзмонда, Дюка Элингтона и других авторов в авторском прочтении. «Музыка в музее» — совместный проект Венского фестиваля и ЕМИИ. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

В «Екатеринбург-Экспо» 10 февраля выступит группа «Пелагея», называемой самой выдающейся в России группой, играющей русский фолк. Жак Ширак называл исполнительницу «русской Эдит Пиаф», а Борис Ельцин — «символом возрождающейся России». Певица исполняет такие песни, как «Ой, да не вечер», «Любо, братцы, любо», «Казак», «Степь», «Пташечка», «Не для тебя», «Колечко», «Не уходи» и многие другие. Стоимость билета на концерт — от 3,1 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 12 февраля выступят Макс Юдин и Jazz Band с концертом «Ко дню всех влюбленных». Со сцены прозвучат «My funny valentine», «Moonriver», «I fall in love too easily», «I got rhythm», «Georgia on my mind», «Fever» и многие другие. Стоимость билета на концерт — от 1,8 тыс. руб.

На площадке «Фабрика» 13 февраля состоится фортепианный вечер ко Дню Святого Валентина. На сцене — солист Свердловской филармонии и пианист-виртуоз Владислав Чепинога. Для гостей прозвучат самые романтичные мелодии из репертуара мировых и российских звезд, а также главные саундтреки из фильмов о любви. Стоимость билета — от 550 руб.

А 14 февраля на «Фабрике» состоится «Disco party 90-х». Зрителей ждут хиты 1990-х годов, которые исполняли такие группы, как «Руки Вверх», Scooter, Ace of Base, «Вирус!», Fatboy Slim, Aqua, Savage Garden, Haddaway, Mс Hammer, ’N Sync, Spice Girls, Hi-Fi, «Иванушки Int.» и другие. Стоимость билета — от 550 руб.

Во Дворце молодежи 14 февраля Neo Classic Orchestra представит концерт «Оркестр. 100 свечей». Музыканты исполнят произведения Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, музыку из мультфильмов Миядзаки, а также песни из репертуара Адель, Уитни Хьюстон, саундтреки из мюзикла «Ла-ла-ленд» и многое другое. Стоимость билета — от 2,3 тыс. руб.

В «Синара Арт» 14 февраля состоится хоровой концерт Amour de Paris. Хор и солисты Sinara Singers исполнят песни Эдит Пиаф, Мирей Матье, Джо Дассена и других легендарных французских исполнителей. На концерте прозвучат и проникновенные баллады, и зажигательные ритмы. Стоимость билета на концерт — 1 тыс. руб.

Выставки

В Нижнетагильском музее изобразительного искусства 6 февраля открылась выставка «Знакомьтесь, Евгений Вагин!». Имя художника Евгения Вагина — среди тех, кто закладывал основу для будущего развития изобразительного искусства в Нижнем Тагиле. После каждой поездки по Уралу Приполярному и Южному, по Чусовой, по древнерусским городам он создавал серии графических работ. Так, на выставке представлены «Старый и новый Тагил» (1959), «Тагилу — 250» (1972), «12 ксилографий с Лисьей горой» (1971 — 1989 года), «Востокшахтопроходка» (1983 — 1984), «Храмы Нижнего Тагила» (1990-е — начало 2000-х годов), «Окрестности Тагила» (1990 — 2000-е годы) и другие серии. На выставке звучат песни в исполнении Евгения Вагина на его стихи и стихи популярных поэтов 1970-1980-х годов. Выставка продолжит работу до 16 марта. Стоимость полного билета на нее — 200 руб.

В Креативном кластере «Л52» 8 февраля открывается новое выставочное пространство «Кладовая авангарда». С одной стороны, это камерное пространство с меняющейся выставочной «начинкой», с другой — точка сбора тех, чье внимание приковано к теме авангарда, конструктивизма и эпохи Большого Свердловска. Посетителям нового пространства представят проектную документацию 1930-х годов и примеры того, как грандиозная стройка освещалась в прессе, расскажут о поздних трансформациях и обогащениях конструктивистских интерьеров, а также предъявят находки, обнаруженные в ходе ремонта здания в 2022-2024 годах. Событийная программа «Кладовой» подразумевает лекции, мастер-классы, регулярные кураторские и медиаторские экскурсии по экспозициям «Ешь. Лечись. Живи» и «Свердловск. Работать и жить» и микро-выставки, посвященные отдельным архитектурным феноменам раннего Свердловска. Стоимость полного входного билета — 200 руб.

В Ельцин-центре 8 февраля пройдет экскурсия «ХХ век в кино». В музее Бориса Ельцина представлены отрывки из 50 отечественных фильмов, снятые в разное время. В одних случаях само время говорит о себе фильмом, в других — фильм говорит о времени. Почему выбраны именно эти эпизоды и способно ли кино подсветить в истории что-то такое, что не отражают фотографии и документы, предметы и интервью — ответы на эти вопросы узнают участники экскурсии. Стоимость билета — 450 руб.

В Екатеринбурге на ул. Вайнера, напротив ТЦ «Бум», открылся фотопроект, посвященный Борису Рыжему. Впервые на фотографиях совмещены главные локации жизни и поэзии Рыжего со строками из его стихов об этом месте. На снимках фотограф Александр Осипов запечатлел 34 важных фотообъекта города Бориса Рыжего. «Хрущевские» кварталы детства на Вторчермете, парк Зеленая Роща, трамваи — одновременно и свидетели перипетий жизни поэта, и некая «машина времени», которая курсирует между районами и эпохами. Проект будет работать до 1 мая.

В Музее андеграунда 12 февраля пройдет «Час винила» Алексей Коршуна, посвященный 80-летию Элвина Ли. Его группа Ten Years After стала сенсацией фестиваля в Вудстоке в 1969 году. Сверхэмоциональное исполнение 12-минутной композиции «I’m Going Home» сразу возвело группу и самого Элвина Ли в ранг рок-звезд первой величины. Будучи последователем рок-н-ролла, Ли соединил в своей музыке блюз с джазом. Во время встречи Алексей Коршун представит дискографию группы Ten Years After и сольные пластинки Элвина Ли. Полностью на виниле прозвучит альбом группы Ten Years After «A Space In Time» (1971). Стоимость полного билета — 400 руб.

В Музее андеграунда 14 февраля состоится авторская экскурсия ко Дню всех влюбленных «Творческие пары Андеграунда». На ней расскажут истории знакомства, подробности из личной жизни и то, как именно отношения художников и художниц неофициального искусства влияли на их творчество. Почему Мастеркова гладила только переднюю часть и манжеты на рубашках Немухина, к чему ревновала Сергея Сигея Анна Таршис и почему их отношения называют «плодотворным соперничеством» — узнают экскурсанты. Стоимость полного билета — 400 руб.

Спектакли

В Екатеринбургском академическом театре оперы и балета (Урал Опера Балет) 9 и 12 февраля покажут балет «Дон Кихот». Испанское каприччио на музыку Людвига Минкуса было написано Мариусом Петипой в 1869 году. Спустя 31 год Александр Горский поставил нового «Дон Кихота», взяв сценарий Петипа и музыку Минкуса. Так для русского балета наступила новая эпоха, а постановка Горского стала прототипом почти всех балетных мировых «дон кихотов». Постановщики попытались воссоздать образ спектакля 1900 года во всех красках для спектакля в «Урал Балете». Стоимость билета — от 600 руб.

В Уральском государственном театре эстрады 13 февраля состоится премьера «Шоу на все времена. Пять звезд». Как самые яркие небесные звезды носят имена, рассказывающие об их открытии и судьбе в космосе, так и кумиры сцены — всего лишь люди с непростой и невероятной историей пути к признанию, славе и успеху, о которой могут рассказать их имена. Лариса, Людмила, Мирей, Жанна, Ирина — эти многогранные образы незабываемых певиц современности ждут зрителей на трибьют-концерте. Стоимость билета — от 800 руб.

Во Дворце молодежи 13 февраля покажут спектакль «Встреча». В основе спектакля, который соединил в себе слово, музыку Брамса, Вивальди, Шнитке, Шопена и игру актеров — роман Ирады Берг «Contione — Встреча». В спектакле — два временных пространства, две сюжетные линии — современная, разворачивающаяся в Петербурге и Париже, а также историческая, переносящая зрителя во Флоренцию эпохи итальянского Ренессанса. Обе повествуют о любви без границ и без времени, о сущности искусства, которое рождается и прорастает сквозь это чувство. В ролях: Максим Матвеев и Ирада Берг. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

На сцене кино-концертного театра «Космос» 14 февраля покажут рок-оперу «Орфей и Эвридика». Премьера спектакля имела оглушительный успех, каждый город страны ждал на своих театральных площадках и даже стадионах труппу «Орфея и Эвридики». Сейчас настало время для третьей версии легендарной рок-оперы. По сюжету, великий певец Орфей отправляется в Царство мертвых, чтобы вернуть себе погибшую возлюбленную Эвридику. Но чтобы они смогли вернуться в Царство живых, им нужно пройти испытания. Это история жертвенной любви, сила которой, способна противостоять даже смерти, история об измене и предательстве, об искушении славой и истинном творчестве. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В Свердловской государственной детской филармонии 14 февраля покажут краш-мюзикл «Сирано де Бержерак». Эта известная уже много веков история о страстной и безответной любви офицера и поэта Сирано к красавице Роксане нашла воплощение в жанре мюзикла. Девушка предпочитает бесталанного красавца Кристиана. Из-за своей внешности Сирано уверен, что Роксана отвергнет его, но искренне желает ей счастья и пишет свои пылкие любовные послания от имени Кристиана. Стоимость билета на спектакль — от 600 руб.

Кино

В джаз-клубе EverJazz 11 февраля в рамках проекта «киноджаз» покажут фильм «Поцелуй Мэри Пикфорд». Это черно-белый комедийный фильм режиссера Сергея Комарова, вышедший на экраны в 1927 году. Его уникальность и особенность — в том, что, помимо Игоря Ильинского, в ней снялись легенды американского немого кино Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс. В центре сюжета — отношения простого билетера Гоги Палкина и студентки театрального училища Дуси Галкиной. Озвучат фильм пианистка из Аргентины Росальба Олива, гитарист Сергей Чашкин и кларнетист Юрий Нечаев. Стоимость билета — 600 руб.

Подготовила Анастасия Таначева