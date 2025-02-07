В Перми при пожаре погибли четыре человека

При пожаре в доме на ул. Болотной в микрорайоне Камская долина Перми погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает управление МЧС по Пермскому краю.

Сотрудники МЧС спасли из огня двух женщин и двух детей. За жизнь восьмилетней девочки борются врачи. В горящем доме погибли женщины 25, 50 лет и пятилетний мальчик.

В настоящее время пожар локализован на 64 кв. м. На месте работают 54 специалиста и 19 единиц техники, дознаватель и психолог МЧС России.