В Ростове задержали двух агентов спецслужб Украины, готовивших теракты

В Ростове задержаны двое агентов спецслужб Украины, еще двое — в Севастополе и Воронеже. Злоумышленники планировали совершить теракты на объектах ТЭК и против российских военных, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырех женщин-агентов, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса»,— написала пресс-служба ФСБ.

Задержанные прошли обучение на территории Украины по обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения.

Во время обысков обнаружены взрывчатые вещества, химические прекурсоры для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами. Обвиняемые дали признательные показания.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. По совокупности преступлений им может грозить до 30 лет лишения свободы.

Ева Китаева