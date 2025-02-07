Детский сад в Удмуртии закрыли на два месяца из-за нарушений СанПиН

Балезинский райсуд Удмуртии принял решение приостановить деятельность Карсовайского детсада «Березка» из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде (ст. 6.5 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Глазове отобрали пробы в пищеблоке в кранах для мытья рук сотрудников, буфетных комнат и туалета. Исследования показали, что в воде находятся колиформные бактерии, которых быть в норме не должно.

«Нарушения создают угрозу возникновения заболеваний среди воспитанников и работников учебного учреждения. Указанное может привести к массовым инфекционным заболеваниям»,— указано в сообщении.

Судебная инстанция приняла решение приостановить деятельность детсада на 60 суток.