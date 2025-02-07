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Глава СКР потребовал доклад по делу о нападении собаки на школьника в Копейске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по расследованию уголовного дела о нападении бродячей собаки на школьника в Копейске. О результатах проверки отчитается исполняющий обязанности руководителя челябинского управления СК России Константин Правосудов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», информация о нападении собаки на ребенка появилась в СМИ и социальных сетях 5 февраля этого года. Согласно публикациям, инцидент произошел возле школы №13 в поселке Горняк Копейского городского округа. Тогда собака укусила 13-летнего мальчика за ногу. Кроме того, проблема агрессивных животных на улицах выявилась и в поселке Железнодорожный Копейска. Жители жалуются, что уполномоченные службы не реагируют на эту ситуацию.

В управлении Следственного комитета России по Челябинской области по этим фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проверку также проводит прокуратура Копейска.

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