ФСБ изъяла в Новосибирске наркотики на 4,5 млн рублей

Партию наркотиков стоимостью 4,5 млн руб. в Новосибирске изъяли сотрудники регионального управления ФСБ России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники задержали 40-летнего драгдилера, в автомобиле которого они обнаружили гашиш и кокаин в крупном размере. В квартире подозреваемого силовики нашли еще 1,3 кг гашиша и 70 г кокаина, общая стоимость которых на «черном рынке» превышает 4,5 млн руб.

Правоохранительные органы завели уголовное дело. Драгдилера на время следствия заключили под стражу.

Илья Николаев