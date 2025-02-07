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УФАС возбудило два дела о сговоре на торгах по приватизации госимущества

Управление ФАС России по Челябинской области в 2024 году возбудило два дела по признакам картельного соглашения на торгах по продаже государственного и муниципального имущества. Ранее подобные нарушения закона «О защите конкуренции» при приватизации не фиксировались. Об этом рассказала руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова на пресс-конференции.

Организатором торгов, где был выявлен сговор, выступало территориальное управление Росимущества по Челябинской и Курганской областям. Ведомство и направило обращения в УФАС. На продажу были выставлены помещения в Челябинске и Верхнем Уфалее. Один из участников сговора подал минимальное предложение о цене, а вслед за ним второй предложил максимально возможную на торговой площадке цену — 99999999, 99 руб. При этом участник с максимальным предложением подал заведомо не соответствующую требованиям заявку, чтобы ее отклонили. По мнению руководства УФАС, цель такого поведения — устранить добросовестных участников закупки и заключить контракт по минимальной цене.

В участии в картеле подозреваются физическое лиц и индивидуальный предприниматель. Сотрудники антимонопольного ведомства установили совпадение IP-адресов и электронных почт при подаче заявок.

По словам Анны Козловой, ФАС России разрабатывает поправки в процедуру продажи государственного и муниципального имущества, позволяющие нивелировать действия недобросовестных участников.

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