При пожаре в Перми погибли четыре человека, в том числе двое детей

Четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре на улице Болотная в Перми, сообщила пресс-служба МЧС. Погибшие — 25-летня мать с пятилетним сыном и 50-летняя свекровь с восьмилетней дочкой. Как указывает ведомство, за жизнь девочки боролись врачи, однако спасти ее не удалось.

Возгорание полностью ликвидировано. На месте происшествия работают 54 специалиста, 19 единиц техники, дознаватель и психолог МЧС.