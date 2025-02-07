Экс-глава Еловского района может занять пост директора школы

Бывший глава Еловского округа Антон Чечкин может стать директором местной школы. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на свой источник. Должность главы муниципалитета господин Чечкин покинул в конце января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Чечкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Антон Чечкин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Антон Чечкин окончил Пермское педагогическое училище и работал преподавателем физической культуры в Еловской школе. Возглавил Еловский округ в ноябре 2012 года и ушел в отставку в конце января 2025 года.

По данным источника «Ъ-Прикамье», близкого к муниципалитету, экс-глава сам попросил об отставке по семейным обстоятельствам.