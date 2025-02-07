Потребители просят добавки

На Кубани в 2024 году продажи биологически активных добавок (БАДов) увеличились более чем на треть и достигли 33,4 млн упаковок. Среди трендов — потребители переключились на более дорогую продукцию. Самые популярные БАДЫ — антистресс-препараты. Врачи считают, что рост продаж добавок может быть обусловлен рекламой, а не их эффективностью.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Краснодарском крае объем продаж БАДов в денежном выражении вырос на 35%, до 11 млрд руб., в количественном — на 34%, до 33,4 млн упаковок, сообщили «Ъ-Кубань» в DSM Group. В компании «Эвалар», на которую приходится 18% всех покупок в регионе, также подтвердили рост объема продаж, заявив о реализации БАДов на Кубани в 2024 году на 8,4 млрд руб. (+37,4% к 2023 году). При этом, по данным компании, в натуральном выражении продажи в целом на рынке сократились на 5,2%.

«На протяжении последних нескольких лет рынок БАДов демонстрирует стагнацию в натуральном выражении. Рост в денежном выражении достигается преимущественно коррекцией цен и переключением потребителей на более дорогие продукты. С большой вероятностью этот тренд сохранится в 2025 году»,— отмечает директор по коммуникациям ЗАО «Эвалар» Екатерина Беляева.

По данным компании, основным спросом пользовались антистресс-препараты, в первую очередь с содержанием магния. Также популярны были продукты для поддержания иммунитета — в наибольшей степени омега-3 и витамин D3; хондропротекторы и витамины для беременных.

В DSM Group отмечают, что в денежном выражении больше всего было продано БАДов, действующих на организм в целом,— на 3,1 млрд руб. При этом больше других выросли продажи (+65,8%) добавок, применяемых при отравлениях и интоксикациях,— до 188,4 млрд руб. Также увеличились продажи БАДов, поддерживающих функцию иммунной системы (на 60,1%, до 271 млрд руб.), применяемых при заболеваниях костной системы (на 58,7%, до 783,3 млн руб.), при заболеваниях дыхательной системы (на 57,7%, до 426,9 млн руб.) и действующих на мочевыделительную систему (на 55,5%, до 364 млн руб.). При этом на 28,7% снизились продажи БАДов, применяемых при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях.

Заведующая отделением ВРТ, заместитель главного врача по общим вопросам краснодарской «Клиники Фомина» Наталья Хмельницкая отмечает, что устойчивый рост продаж биологически активных добавок в Краснодарском крае вызывает вопросы об их безопасности и эффективности. Одной из основных проблем эксперт называет отсутствие четкого контроля за качеством и составом продукции. В связи с этим потребители могут сталкиваться с недостаточно проверенными веществами, воздействие которых на организм до конца не изучено.

Врач отмечает, что влияние внешних факторов, таких как изменение образа жизни, рост стрессовых нагрузок и экологическая обстановка, подталкивают людей к поиску быстрых решений, среди которых БАДы занимают значительное место. Однако они не заменяют полноценного медицинского обследования и квалифицированного лечения, а их бесконтрольное употребление может привести к негативным последствиям, говорит эксперт.

«Рост продаж конкретных добавок может быть обусловлен активной рекламной поддержкой, а не их реальной эффективностью. Часто маркетинговые стратегии формируют у потребителей иллюзию необходимости приема тех или иных веществ без достоверных научных обоснований. Это может привести к неоправданному употреблению и рискам для здоровья. При этом увеличение употребления БАДов вовсе не говорит о росте заболеваемости, скорее это свидетельствует о стремлении людей искать простые решения, забывая о том, что первоочередной шаг в заботе о здоровье — обращение к врачу»,— говорит госпожа Хмельницкая. Поэтому, по ее словам, увеличение спроса на БАДы в Краснодарском крае должно рассматриваться не как позитивная тенденция, а как повод для более внимательного отношения к их регулированию, информированности потребителей и необходимости консультаций с медицинскими специалистами перед применением.

Татьяна Ручкина