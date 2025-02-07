Проект квартала в Пушкине завершили постройкой детского сада за 400 млн рублей

Компания-застройщик «СЗ Графит» завершила строительство детского сада на 105 мест, который является частью клубного жилого комплекса «IV квартал» в Пушкине. Стоимость возведения социального объекта составила 400 млн рублей. Сам жилой комплекс будет окончательно достроен в середине 2025 года, стало известно «Ъ-СПб».

Девелопер уже получил по проекту заключение о соответствии. Площадь детского сада составит 3,2 тыс. кв. метров. На первом этаже разместится бассейн для детей. Образовательное учреждение начнет работу с началом учебного года.

Генеральный директор «СЗ Графит» Филипп Шраге уточнил, что общая площадь «IV квартала» — 18 тыс. кв. м (из них 8 тыс. кв. м — жилая), он состоит из четырех трехэтажных корпусов на 76 квартир и 98 машиномест в подземном паркинге. По оценкам экспертов, общие инвестиции в проект составили 2,2 млрд руб.

Андрей Кащавцев