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Более 60% ростовчан хотят продолжить работу по достижении пенсионного возраста

Из 7 тыс. работающих в штате ростовчан 62% планируют продолжить работу и после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба Авито Работа.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

37% опрошенных намерены продолжать работать на полной занятости, 18% рассматривают возможность подработки или фриланса, еще 7% респондентов задумываются о создании собственного бизнеса на пенсии. Главными мотивациями для продолжения трудовой деятельности после выхода на пенсию является стремление к финансовой независимости и желание сохранить активный образ жизни.

Также 39% респондентов сказали, что готовы сменить профессиональную сферу и освоить новую профессию. В числе наиболее популярных направлений для перехода стали сельское хозяйство (18%), онлайн-торговля (17%), IT, интернет и телеком (16%), административная работа (16%), общественное питание (12%) и искусство и сфера развлечений (11%).

Основным источником дохода на пенсии для большинства жителей Ростова станут пенсионные выплаты. Небольшая часть (18%) опрошенных планируют на пенсии положиться на финансовую поддержку семьи.

Ева Китаева

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