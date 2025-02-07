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В Челябинской области продают литейно-механический завод за 80 млн рублей

В селе Ларино Челябинской области выставили на продажу литейно-механический завод. Объект оценили в 80 млн руб., указано в объявлении на платформе «Авито».

В имущественный комплекс предприятия входят здaния: литeйного цеха с литейной и отжиговой печами и пристроем для обрубки; механической обработки с двумя кран-балками; модельного цеха. Также есть столовая и общежитие. Продается и козловой кран (кран мостового типа, используется для обслуживания открытых складов — прим. ред.), станки для металлообработки можно приобрести по договоренности. На территории есть водoснaбжeниe, канализaция, гaз, отоплeниe и электpичeствo. Земля площадью 1,5 га находится в собственности, есть возможность увеличить участок.

Виталина Ярховска

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