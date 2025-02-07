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Пожарные потушили жилой дом в Белореченске

Ночью 6 февраля в Белореченске потушили пожар в одноэтажном частном доме на ул. Революционной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю, возгорание потушили за три часа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 20:49. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что огонь охватил 150 кв. м жилого строения с прилегающей хозпостройкой.

Пожарные локализовали возгорание в 21:05, а в 21:36 ликвидировали открытое горение. Полностью потушить пожар удалось к 23:35.

В тушении участвовали 14 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники.

В результате происшествия никто не пострадал.

Нурий Бзасежев

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