Пожарные потушили жилой дом в Белореченске

Ночью 6 февраля в Белореченске потушили пожар в одноэтажном частном доме на ул. Революционной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю, возгорание потушили за три часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сигнал о пожаре поступил диспетчеру в 20:49. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что огонь охватил 150 кв. м жилого строения с прилегающей хозпостройкой.

Пожарные локализовали возгорание в 21:05, а в 21:36 ликвидировали открытое горение. Полностью потушить пожар удалось к 23:35.

В тушении участвовали 14 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники.

В результате происшествия никто не пострадал.

Нурий Бзасежев