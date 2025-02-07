«Черного лесоруба» осудят в Красноярске за экспорт древесины на 35 млн рублей

Советский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде леса (ч.1 ст. 226.1 УК РФ) более чем на 35 млн руб. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает транспортная полиция Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, предприниматель из Лесосибирска (Красноярский край) незаконно приобретал лесоматериалы и перерабатывал их на своем оборудовании. Для легализации продукции, считают следователи, он оформил супругу в качестве индивидуального предпринимателя. От ее имени фигурант дела отправлял хвойные породы древесины на экспорт в страны ближнего зарубежья.

За девять месяцев 2024 года ему удалось незаконно продать более 2,8 тыс. куб. м лесоматериалов.

Александра Стрелкова