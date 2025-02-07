«Черного лесоруба» осудят в Красноярске за экспорт древесины на 35 млн рублей
Советский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в контрабанде леса (ч.1 ст. 226.1 УК РФ) более чем на 35 млн руб. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает транспортная полиция Сибири.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По версии следствия, предприниматель из Лесосибирска (Красноярский край) незаконно приобретал лесоматериалы и перерабатывал их на своем оборудовании. Для легализации продукции, считают следователи, он оформил супругу в качестве индивидуального предпринимателя. От ее имени фигурант дела отправлял хвойные породы древесины на экспорт в страны ближнего зарубежья.
За девять месяцев 2024 года ему удалось незаконно продать более 2,8 тыс. куб. м лесоматериалов.