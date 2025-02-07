Накренившийся долгострой на ул. Ким, 14 выставят на торги

Краевое минимущества выдало разрешение на завершение 16-этажного долгостроя на ул. Ким, 14 в Перми. Согласно реестру разрешений на сайте ведомства, разрешительная документация была выдана публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в октябре 2024 года. Незавершенный жилой дом размещается в Мотовилихинском районе Перми, на участке в 1,4 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Участок под долгостроем на ул. Ким, 14 в Перми, фото - кадастровая карта Фото: Участок под долгостроем на ул. Ким, 14 в Перми, фото - кадастровая карта

Возведение дома на ул. Ким, 14 было начато в 2010 году застройщиком ООО «Инвестиционная компания „Город-строй“». В 2019 году объект внесли в реестр проблемных. В 2021 году права на достройку этого дома передали краевому фонду защиты прав дольщиков. По результатам обследования недостроя, проведенного фондом, были сделаны выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, указывающими на деформационные процессы. Тогда в региональном минстрое решили не завершать дом, а дольщикам выплатить компенсации.

Как сообщили «Новому компаньону» в минстрое, изначально фондом действительно было принято решение о завершении долгостроя. Во время подготовки проектно-сметной документации проектировщик выявил крен здания, что потребовало дополнительного мониторинга и индивидуальных технических решений для достройки. Это не позволило завершить строительство в трехлетний срок. «В 2024 году земельный участок и объект незавершенного строительства переданы ППК "Фонд развития территорий". В настоящее время фондом готовится документация для реализации объектов недвижимости — земельный участок и объект незавершенного строительства — на торгах. Инвестор, который приобретет имущество, самостоятельно будет принимать решение о целесообразности завершения строительства дома по ул. Ким, 14», — рассказали в ведомстве.