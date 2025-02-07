Сотрудник «Красэко» получил взятку за незаконное подключение майнинговой фермы

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела экс-начальника службы коммерческого учета энергии Ангарского филиала АО «Красэко» и троих жителей Богучанского района, занимавшихся майнингом криптовалюты. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации ведомства, энергетик покровительствовал майнерам, которые незаконно подключились к ЛЭП, а те платили ему взятки через посредника. С ноября 2023-го по май 2024 года они передали ему в общей сложности 580 тыс. руб. Энергоснабжающей компании был причинен ущерб в размере 9,4 млн руб. В ходе расследования дела арестовано майнинговое оборудование на общую сумму более 10 млн руб.

Уголовное дело расследовалось по ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 УК РФ (дача взятки), ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег).

Илья Николаев