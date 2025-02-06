Умер актер из «Бандитского Петербурга» Анатолий Худолеев

В Санкт-Петербурге в возрасте 82 лет умер актер театра и кино Анатолий Худолеев. В последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле «Прошлым летом в Чулимске», сообщили в пресс-службе театра имени Веры Комиссаржевской.

Что стало причиной смерти, не уточняется. «Последние годы артист жил внимательно, не быстро, тонко прислушиваясь к каждому человеку-собеседнику. Как писали про него: "колодец чистой родниковой воды, нежный лирик, высокий поэт и большой юморист"»,— сказано в пресс-релизе.

Господин Худолеев работал в театре имени Комиссаржевской с 1976 года, он отыграл там более 50 ролей. С 1969 года также снимался в кино. Зрителю он известен ролями в сериалах Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба» (2012 год) и «Тихий Дон» (2015), а также по сериалам «Бандитский Петербург» (2003), «Улицы разбитых фонарей» (1997), «Убойная сила» (2000–2005), «Агент национальной безопасности» (1999), «Тайны следствия» (идет с 2000 года).