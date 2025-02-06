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На Кубани представили первого в России теленка-клона по новой технологии

На ферме в Усть-Лабинском районе Краснодарского края представили первого в России теленка, клонированного по технологии Handmade cloning, пишет ТАСС. Генетический материал взяли у коровы-рекордсменки, которая производила 18 тонн молока ежегодно, что втрое превышает показатели других особей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы клонировали нашу лучшую корову. В России всего девять клонированных коров, но конкретно Звездочка — первый атрогенный клон, сделанный по технологии Handmade cloning на Кубани. Это прорыв и шаг вперед, вспомогательная продуктивная технология»,— сообщил агентству директор компании, доктор сельскохозяйственных наук Виктор Погребняк.

При рождении масса теленка составила 75 килограммов, что вдвое больше нормы.

«Это первые шаги в развитии, в больших масштабах клонирование производить еще рано, но мы будем отслеживать процесс. Он недешевый, и важна рентабельность»,— рассказал заместитель генерального директора по научно-технической деятельности компании «Прогресс агро» Йожеф Фекете.

Лия Пацан

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