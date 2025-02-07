Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях недели: весенние коллекции, специальные предложения и подарки ко Дню всех влюбленных.

Love Republiс открыли сезон

Российская марка Love Republic выпустила коллекцию Studio, которой открывает новый сезон SS`25. Главные коды дропа: прозрачность, полутона — очевидно, что темой стали утонченность и сексуальность, сочетание женственности и маскулинности, игра на контрастах. В коллекцию вошли изделия как прозрачные, облегающего кроя платья, подчеркивающие фигуру юбки, так и грубые потертые джинсы c жакетами с широкими плечами. Цветовая гамма выдержана в нейтральных, теплых тонах: мокка, горький шоколад и карамель. Также традиционно в преддверии Дня всех влюбленных марка запускает новый дроп нижнего белья.

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«Азбука вкуса» показали детали

«Азбука вкуса» начинает выпускать собственный бренд товаров для дома под торговой маркой «Азбука Детали». В него вошли предметы интерьера и декор, текстиль и посуда: все построено вокруг комфорта, уюта и повседневной домашней эстетики. В коллекции ищите аромадиффузоры, свечи с деревянным фитилем в разных ароматах (апельсин и виноград, лаванда и ваниль, манго и соленая карамель, табак и ваниль), деревянные разделочные и сервировочные доски, сковороды. В создании предметов были использованы твердые породы дерева, экологически чистый гипс, соевый воск, натуральные эфирные масла и хлопок. Коллекция «Азбука Детали» будет дополняться — текстилем, контейнерами для хранения продуктов и другими товарами.

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Le Journal Intime вдохновились Францией

Российский бренд нижнего белья Le Journal Intime выпустил новую капсулу Moulin Rouge. В нее вошли нижнее белье, боди, пояса в красном цвете с «говорящими» вышивками на французском языке. Капсула вдохновлена всемирно известным парижским кабаре и приурочена ко Дню святого Валентина.

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Belle you открыли новый раздел

На сайте марки Belle you появился специальный раздел подарков к 14 февраля. Проявить нежность и заботу, выбрать самый запоминающийся подарок помогут уютные пижамы и халаты для дома, кардиганы из шерсти, эффектные комплекты белья из сатина и кружева.

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Ирина Кириенко