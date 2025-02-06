Ночью и утром на побережье Кубани ожидается норд-ост с порывами до 32 м/с
В ночь на пятницу и далее до конца недели на участке Черноморского побережья от Анапы до Геленджика ожидается северо-восточный ветер с порывами до 32 м/с и падение температуры до -3...-5 градусов Цельсия. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
При этом в Новороссийске в ночь на пятницу и в течение всей пятницы ожидается очень сильный норд-ост с порывами до 35 м/с, уточняется в релизе.
В четверг в Новороссийске введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Он будет действовать до 17:00 10 февраля. Днем власти сообщили, что ветер начал валить деревья в городе. Вечером в соцсетях появились фото фургона, опрокинутого сильным ветром на трассе Новороссийск—Кабардинка. Мэрия разъяснила горожанам, как вести себя, если поднявшийся ветер достигнет ураганной силы.