В Ярославской области оцифруют медкарты всех пациентов

В Ярославской области внедряют единую информационную систему для медицинских учреждений, сообщил губернатор Михаил Евраев. Переход на новую систему завершится до конца месяца. Обсуждение проекта прошло на заседании Координационного совета главных внештатных специалистов регионального министерства здравоохранения.

Все бумажные медицинские карты будут заменены на их электронные версии, что позволит врачам быстро получать необходимую информацию, анализы и исследования. Это поможет лучше понимать динамику состояния пациентов и быстрее оказывать помощь. Пациенты смогут лечиться в разных больницах без сбора отдельных комплектов справок. Все документы будут доступны на портале «Госуслуги» в разделе «Мое здоровье».

По словам губернатора, цифровизация также упростит процессы записи к врачам, получения рецептов и листов нетрудоспособности. Обучение работе с новой системой прошли уже 95% медработников.

С начала года размер сертификата «Яздоров» для жителей, прошедших диспансеризацию, увеличен с 500 до 1000 руб. Сертификат можно использовать в поликлинике для получения платных услуг на льготных условиях, при этом приоритет отдается бесплатному обслуживанию.

Антон Голицын