Из Петербурга в Москву
Какие драгоценности можно увидеть на выставках в Эрмитаже и ГИМе
Все чаще ювелирные украшения и бытовая утварь, декорированная драгоценными камнями, становятся предметом научного исследования, а главные музеи страны посвящают им специальные экспозиции.
«Драгоценности! Блеск русского двора»
Государственный исторический музей
до 12 мая
В Государственном историческом музее открылась блистательная выставка, собравшая все роскошные атрибуты жизни Русского императорского двора. Более 250 экспонатов прибыли в столицу из Эрмитажа. Это и великолепные бальные платья от французских кутюрье, и галерея портретов, и предметы ювелирного искусства XVII — начала XX веков. Эрмитажная коллекция изначально создавалась как императорская: в нее попадали только лучшие работы отечественных и зарубежных мастеров. «Манифест русской роскоши», по словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, «получился эффектным, но и очень академичным, в нём тщательно выверенная память о мастерах, моде, владельцах и объединявших их "перформансах", среди которых венец всего — Бал».
Собственно, балам посвящен центральный раздел экспозиции. Рядом с портретом княгини Т. А. Юсуповой кисти Ф. К. Винтерхальтера можно увидеть веер из слоновой кости, запечатленный на картине. Множество исторических предметов и аксессуаров эпохи собрано в разделе «Галерея драгоценностей» (так, к слову, называется один из разделов Эрмитажа, ранее носивший название «Бриллиантовая кладовая»). Среди экспонатов, например, подвеска «Якорь», привезенная Петром I из Голландии, или туалетный прибор императрицы Анны Иоанновны, выполненный из золота в аугсбургской мастерской Иоганна Людвига Биллера в 1736-1740 годах, а также многочисленные геммы, интальи, ларцы и табакерки.
«Безмерно обожая изумруд»
Эрмитаж
до 8 июня
В синей спальне Государственного Эрмитажа развернута небольшая экспозиция, полностью посвященная изумруду (в ее заглавие вынесена строчка из известного стихотворения Бродского). Во все времена этот камень, разновидность зеленого берилла, наделялся множеством чудесных качеств. Его реальные и магические свойства дошли до нас через легенды, мифы и памятники ювелирного искусства. Последние отличаются исключительным разнообразием. На выставке представлены нагрудные кресты и образцы парадного оружия, табакерки и оклады икон, портреты монархов и инкрустированные камнями предметы мебели — изумрудами украшен каждый экспонат.
Повествование построено по хронологическому принципу. Самым ранним по времени стал скарабеоид с резным изображением Афины (VI век до н. э.). А самым объемным — гарнитур парадной упряжи выезда императрицы Анны Иоанновны: 115 крупных редких изумрудов общим весом 300 карат помещены в золотую оправу. Подлинным шедевром является ренессансная подвеска на длинной цепи в виде каравеллы, составленная из девяти полированных колумбийских изумрудов — камни были доставлены в Испанию из Южной Америки в эпоху Великих географических открытий.