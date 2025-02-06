Из Петербурга в Москву

Все чаще ювелирные украшения и бытовая утварь, декорированная драгоценными камнями, становятся предметом научного исследования, а главные музеи страны посвящают им специальные экспозиции.

«Драгоценности! Блеск русского двора»

Государственный исторический музей до 12 мая

В Государственном историческом музее открылась блистательная выставка, собравшая все роскошные атрибуты жизни Русского императорского двора. Более 250 экспонатов прибыли в столицу из Эрмитажа. Это и великолепные бальные платья от французских кутюрье, и галерея портретов, и предметы ювелирного искусства XVII — начала XX веков. Эрмитажная коллекция изначально создавалась как императорская: в нее попадали только лучшие работы отечественных и зарубежных мастеров. «Манифест русской роскоши», по словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, «получился эффектным, но и очень академичным, в нём тщательно выверенная память о мастерах, моде, владельцах и объединявших их "перформансах", среди которых венец всего — Бал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Парюра (ожерелье, пряжка, брошь и серьги). Западная Европа. Вторая половина XIX в. Государственный Эрмитаж Портрет Зинаиды Юсуповой. Francois Flameng. Россия, 1894 год. Государственный Эрмитаж Портрет Татьяны Юсуповой. Франц Ксавер Винтерхальтер. Россия, 1860-1870-е годы. Государственный Эрмитаж Подвеска «Якорь». Голландия. XVII в. Серебро, алмазы (розы), эмаль; пайка, полировка, гравировка, эмаль. Государственный Эрмитаж Ларец с эмалевыми вставками и дарственной грамотой внутри. Мастер Ж. В. Бенсон (J. W. Benson). Англия, Лондон, 1874 год. Золото, эмаль, бумага, ткань; литье, чеканка, гравировка, роспись. Дар импеартору Александру II от корпорации Лондонского сити 18 мая 1874 года. Государственный Эрмитаж Веер складной. Франция, 1856 год. Слоновая кость, кружево алансон, золото, эмаль, рубины, изумруды, алмазы огранки «розы», бриллианты; резьба. Государственный Эрмитаж Инталия «Бюст весталки». Инталия, конец XVIII — начало XIX в. Оправа: Австрия, Вена; 1830-е гг. Приписывается резчику Луиджи Пихлеру (Luigi Pichler; 1773–1854). Сардер, золото, серебро; резьба, литье, ковка, монтировка. Государственный Эрмитаж Платье бальное. Модный дом Paquin. Франция, Париж. 1910 год. Государственный Эрмитаж Подвеска на цепочке в виде шести змей, переплетенных в клубок. Rene Lalique. Франция, Париж. 1901 год. Золото, жемчуг, эмаль. Государственный Эрмитаж Ларец. Германия, Аугсбург. Конец XVII в. Серебро, золото, рубины, изумруды, агаты, горный хрусталь, хризолиты, альмандины, пиропы, цитрины, аметисты, кордиериты, бирюза, эмаль; чеканка. Государственный Эрмитаж Инталия «Три грации». Италия. Конец XVIII – началдо XIX вв. Агат, золото. Государственный Эрмитаж Инталия. Молодая девушка с головой, повернутой вправо, в длинной одежде, с покрывалом в руках. Первая треть XIX в. Италия (инталия), Австрия, Вена (оправа). Сердолик, золото, серебро, эмаль; инталия. Государственный Эрмитаж Инталия «Бюст Омфалы». Инталия: Италия; конец XVIII — начало XIX в. Оправа: Австрия, Вена; 1830-е годы. Сердолик, золото; резьба, литье, ковка, монтировка. Государственный Эрмитаж Предметны из туалетного прибора императрицы Анны Иоанновны. Мастера Иоганн Людвиг Биллер II (Johann Ludwig Biller II; ок. 1692— 1746) и Иоганн Якоб Вальд (Johann Jakob Wald; ок. 1685–1763). Германия, Аугсбург, 1736–1740 годы. Золото; ковка, чеканка, пунцирование. Государственный Эрмитаж Подставка для флаконов в виде слона. Западная Европа или Россия. Вторая половина XIX в. Серебро, дерево, алмазы огранки «роза», сапфир, рубины, гессониты, альмандины, опал, жемчуг, стекло; литье, чеканка, золочение. Государственный Эрмитаж Следующая фотография 1 / 15 Парюра (ожерелье, пряжка, брошь и серьги). Западная Европа. Вторая половина XIX в. Государственный Эрмитаж Портрет Зинаиды Юсуповой. Francois Flameng. Россия, 1894 год. Государственный Эрмитаж Портрет Татьяны Юсуповой. Франц Ксавер Винтерхальтер. Россия, 1860-1870-е годы. Государственный Эрмитаж Подвеска «Якорь». Голландия. XVII в. Серебро, алмазы (розы), эмаль; пайка, полировка, гравировка, эмаль. Государственный Эрмитаж Ларец с эмалевыми вставками и дарственной грамотой внутри. Мастер Ж. В. Бенсон (J. W. Benson). Англия, Лондон, 1874 год. Золото, эмаль, бумага, ткань; литье, чеканка, гравировка, роспись. Дар импеартору Александру II от корпорации Лондонского сити 18 мая 1874 года. Государственный Эрмитаж Веер складной. Франция, 1856 год. Слоновая кость, кружево алансон, золото, эмаль, рубины, изумруды, алмазы огранки «розы», бриллианты; резьба. Государственный Эрмитаж Инталия «Бюст весталки». Инталия, конец XVIII — начало XIX в. Оправа: Австрия, Вена; 1830-е гг. Приписывается резчику Луиджи Пихлеру (Luigi Pichler; 1773–1854). Сардер, золото, серебро; резьба, литье, ковка, монтировка. Государственный Эрмитаж Платье бальное. Модный дом Paquin. Франция, Париж. 1910 год. Государственный Эрмитаж Подвеска на цепочке в виде шести змей, переплетенных в клубок. Rene Lalique. Франция, Париж. 1901 год. Золото, жемчуг, эмаль. Государственный Эрмитаж Ларец. Германия, Аугсбург. Конец XVII в. Серебро, золото, рубины, изумруды, агаты, горный хрусталь, хризолиты, альмандины, пиропы, цитрины, аметисты, кордиериты, бирюза, эмаль; чеканка. Государственный Эрмитаж Инталия «Три грации». Италия. Конец XVIII – началдо XIX вв. Агат, золото. Государственный Эрмитаж Инталия. Молодая девушка с головой, повернутой вправо, в длинной одежде, с покрывалом в руках. Первая треть XIX в. Италия (инталия), Австрия, Вена (оправа). Сердолик, золото, серебро, эмаль; инталия. Государственный Эрмитаж Инталия «Бюст Омфалы». Инталия: Италия; конец XVIII — начало XIX в. Оправа: Австрия, Вена; 1830-е годы. Сердолик, золото; резьба, литье, ковка, монтировка. Государственный Эрмитаж Предметны из туалетного прибора императрицы Анны Иоанновны. Мастера Иоганн Людвиг Биллер II (Johann Ludwig Biller II; ок. 1692— 1746) и Иоганн Якоб Вальд (Johann Jakob Wald; ок. 1685–1763). Германия, Аугсбург, 1736–1740 годы. Золото; ковка, чеканка, пунцирование. Государственный Эрмитаж Подставка для флаконов в виде слона. Западная Европа или Россия. Вторая половина XIX в. Серебро, дерево, алмазы огранки «роза», сапфир, рубины, гессониты, альмандины, опал, жемчуг, стекло; литье, чеканка, золочение. Государственный Эрмитаж

Собственно, балам посвящен центральный раздел экспозиции. Рядом с портретом княгини Т. А. Юсуповой кисти Ф. К. Винтерхальтера можно увидеть веер из слоновой кости, запечатленный на картине. Множество исторических предметов и аксессуаров эпохи собрано в разделе «Галерея драгоценностей» (так, к слову, называется один из разделов Эрмитажа, ранее носивший название «Бриллиантовая кладовая»). Среди экспонатов, например, подвеска «Якорь», привезенная Петром I из Голландии, или туалетный прибор императрицы Анны Иоанновны, выполненный из золота в аугсбургской мастерской Иоганна Людвига Биллера в 1736-1740 годах, а также многочисленные геммы, интальи, ларцы и табакерки.

«Безмерно обожая изумруд»

Эрмитаж до 8 июня

В синей спальне Государственного Эрмитажа развернута небольшая экспозиция, полностью посвященная изумруду (в ее заглавие вынесена строчка из известного стихотворения Бродского). Во все времена этот камень, разновидность зеленого берилла, наделялся множеством чудесных качеств. Его реальные и магические свойства дошли до нас через легенды, мифы и памятники ювелирного искусства. Последние отличаются исключительным разнообразием. На выставке представлены нагрудные кресты и образцы парадного оружия, табакерки и оклады икон, портреты монархов и инкрустированные камнями предметы мебели — изумрудами украшен каждый экспонат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Коммессо, портрет Карла VII, Франция начало 1420-х годов Ожерелье с подвеской в виде бабочки Восточное Средиземноморье, I век Подвеска «Каравелла», Испания 1580-90 годы Столик, северная Индия, Могольский период, XVII век Фаустина Младшая, гемма II век, оправа Италия XVI век Эгрет с плюмажем, Средняя Азия, Бухара, 3-я четверть XIX века Следующая фотография 1 / 6 Коммессо, портрет Карла VII, Франция начало 1420-х годов Ожерелье с подвеской в виде бабочки Восточное Средиземноморье, I век Подвеска «Каравелла», Испания 1580-90 годы Столик, северная Индия, Могольский период, XVII век Фаустина Младшая, гемма II век, оправа Италия XVI век Эгрет с плюмажем, Средняя Азия, Бухара, 3-я четверть XIX века

Повествование построено по хронологическому принципу. Самым ранним по времени стал скарабеоид с резным изображением Афины (VI век до н. э.). А самым объемным — гарнитур парадной упряжи выезда императрицы Анны Иоанновны: 115 крупных редких изумрудов общим весом 300 карат помещены в золотую оправу. Подлинным шедевром является ренессансная подвеска на длинной цепи в виде каравеллы, составленная из девяти полированных колумбийских изумрудов — камни были доставлены в Испанию из Южной Америки в эпоху Великих географических открытий.

Нина Спиридонова