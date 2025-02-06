Студенты Дона могут получить 1 млн рублей по программе «Земский учитель»

С 2025 года в программе «Земский учитель» могут участвовать студенты, обучающиеся на заочном или очно-заочном отделении 4-го курса и одновременно осуществляющие педагогическую деятельность по основным общеобразовательным программам. Девять учителей получат единовременные выплаты по 1 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В программе смогут участвовать студенты высшего образования по специальностям «Образование и педагогические науки», которые успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения. Решение было принято, чтобы дать студентам возможность трудоустроиться по полученной педагогической специальности и улучшить жилищные условия.

Для участия в программе-2025 проходит конкурсный отбор претендентов до 15 апреля.

Ева Китаева