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Вода Казань точит

В столице Татарстана построят водно-туристический кластер за 10,5 млрд рублей

В Казани представили концепцию развития полуострова Локомотив, реализация которой оценивается в 10,4 млрд руб. Финансирование будет осуществляться как за счет частных инвесторов, так и государственных средств. На территории кластера площадью 650 тыс. кв. м планируется создать крупнейший в Европе центр водных экстремальных видов спорта и самую большую в России яхтенную марину. Власти города ожидают, что проект значительно увеличит туристический поток. Эксперт отмечает, что концепция строительства кластера выглядит перспективной, но требует тщательного планирования и учета возможных рисков.

Рендер полуострова Локомотив в Казани

Рендер полуострова Локомотив в Казани

Фото: Институт развития Казани

Рендер полуострова Локомотив в Казани

Фото: Институт развития Казани

На международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», проходящем в новом здании театра имени Галиасгара Камала, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина представила концепцию развития полуострова Локомотив. Стоимость реализации проекта без учета моста и объездных дорог оценивается в 10,4 млрд руб. Планируется, что на территории кластера площадью 650 тыс. кв. м расположатся крупнейший в Европе центр водных экстремальных видов спорта и крупнейшая в России яхтенная марина.

Центр экстремальных водных видов спорта планируют сделать круглогодичным. Его площадь составит 5,5 тыс. кв. м. В центре предусмотрено несколько крытых бассейнов с флоу-райдерами — генераторами искусственных волн, а также зоны с тренажерами для отработки сложных элементов экстремальных дисциплин.

Также на территории центра создадут офисы спортивных ассоциаций и клубов, торговые площади, зоны проката спортивного инвентаря и пространства для питания. Ожидается, что в комплексе ежегодно будут тренироваться около 1,5 тыс. спортсменов.

На полуострове также планируется построить крупнейшую в России речную яхтенную марину. Площадь марины составит 400 тыс. кв. м, и, согласно концепции, ее развитие будет осуществляться поэтапно. В рамках первой очереди планируется создать 450 швартовочных мест для маломерных и средних судов. К 2034 году их общее количество должно быть увеличено до 700.

На данный момент самой крупной мариной в России является объект, завершенный в декабре 2023 года в Геленджике, который может вмещать 275 яхт. В морской комплекс входит причал для пассажирских судов, способный принимать до 940 пассажиров.

Ориентировочный срок реализации проекта — пять лет. Ильсияр Тухватуллина отметила, что потребность кластера в кадрах на 10 лет, включая период реализации проекта, составит около 1 тысячи человек. После завершения строительства ожидается увеличение туристического потока на 30 тыс. человек в год.

Мэр Казани Ильсур Метшин на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш»

Мэр Казани Ильсур Метшин на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мэр Казани Ильсур Метшин на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мэр Казани Ильсур Метшин, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», отметил, что приведенные главным архитектором Казани показатели увеличения турпотока кажутся ему пессимистичными.

«Выступая, главный архитектор сказал о том, что 30 тыс. плюсом в турпоток мы могли получить только от реализации проекта. Я думаю, это очень пессимистические цифры. <...> Мимо нас проплывает огромное количество людей по причине того, что им негде заправиться, купить воду и так далее. То есть нет инфраструктуры. И у меня нет никаких сомнений, что мы сильно перерастем в туристическом потоке», — сказал мэр Казани.

Ильсур Метшин отметил, что руководство Казани стремится создать одинаково прозрачные правила и доступность для инвесторов, и пригласил их участвовать в следующем форуме «Казаныш», в рамках которого будут обсуждаться конкретные вопросы, пожелания инвесторов, гарантии и сроки для успешной реализации проектов.

В строительство на полуострове Локомотив планируется привлечь как частные, так и государственные инвестиции. Ильсур Метшин объяснил, что инвесторы предлагают организовать свой бизнес на набережной Казани, а задача властей — учитывать безопасность и интересы всех сторон, принимая во внимание, что город был изолирован от Волги железной дорогой и промышленными зонами. Мэр также выразил уверенность в финансовой устойчивости проектов, отметив активный спрос на коммерческие помещения в Казани по сравнению с другими регионами.

Главный архитектор Казани отметила, что бизнес уже присоединяется к реализации проекта. «На территорию заходит примерно 5 инвесторов, которые сильно жалуются на нас, что мы до сих пор не даем им возможности реализоваться в рамках только своего участка. Мы делаем это осознанно и говорим о том, что пока не будет разработана единая концепция, пока не будут отработаны единые правила работы с этой территорией, мы не будем согласовывать проекты», — сообщила Ильсияр Тухватуллина.

Опрошенные «Ъ Волга-Урал» участники рынка не стали комментировать проект до опубликования пула инвесторов. К участию в конкурсе на реализацию проекта приглашаются как российские, так и зарубежные архитектурные бюро и консорциумы. Итоги конкурса планируется подвести до конца года.

Рендеры полуострова Локомотив в Казани

Рендеры полуострова Локомотив в Казани

Фото: Институт развития Казани

Рендеры полуострова Локомотив в Казани

Фото: Институт развития Казани

Проект развития полуострова Локомотив является частью программы «Казань — город на воде», разработанной Институтом развития города. В рамках программы планируется построить 17 крупных объектов речной инфраструктуры, включая 11 городских марин, городской яхт-клуб и судостроительный кластер. Также в центральной части города появится детско-юношеский центр водной культуры с парусной школой за 650 млн руб.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков сообщил «Ъ Волга-Урал», что создание спортивных кластеров как часть государственной политики способствует не только развитию спорта, но и повышает рентабельность объектов и привлекательность близлежащего жилья.

Однако при реализации подобных проектов могут возникнуть и проблемы, включая сложности в согласовании нормативов, рост цен на стройматериалы, экологические требования. Строительство и обслуживание крупных спортивных объектов также требуют значительных инвестиций, которые без должного планирования провоцируют риск перерасхода средств, а недостаточная окупаемость объектов присуща лишь регионам с низкой плотностью населения.

Влас Северин

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