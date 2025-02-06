На Черноморском побережье Кубани модернизируют очистные сооружения

Более 20 проектов реконструкции существующих и строительства новых очистных сооружений, а также коллекторов и глубоководного выпуска на черноморском побережье начали реализовывать на Кубани. Об этом сообщает администрация Краснодарского края, проекты выполнят в рамках реализации программы инфраструктурных бюджетных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вице-губернатор региона Евгений Пергун на совещании с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным сообщил о том, что соответствующие контракты уже заключены.

Всего работы затронут 22 объекта водоотведения — 19 очистных сооружений, два коллектора и один глубоководный выпуск — в 11 населенных пунктах, в основном в Анапе, Сочи, Геленджике, Новороссийске и Туапсе. Сейчас проекты проходят экспертизу.

Михаил Волкодав