«Стандарт» станет по-настоящему русским

Арбитражный суд Московской области принял исковое заявление Минфина РФ о приостановке корпоративных прав зарубежного акционера Roust Corporation, владеющего 90,9% доли в ООО «Русский стандарт водка». Аналогичный иск суд рассмотрит в отношении кипрской Pasalba Ltd, иностранного учредителя АО «Руст Россия». Обе российские компании входят в состав ГК «Руст», крупнейшего производителя и дистрибутора алкогольной продукции в стране. Юристы не видят причин для того, чтобы суд не удовлетворил требования государственного истца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сообщении Минфина говорится, что иностранные холдинговые компании (Pasalba Ltd и Roust Corporation) в условиях «антироссийских» санкций совершают действия, препятствующие осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ В сообщении Минфина говорится, что иностранные холдинговые компании (Pasalba Ltd и Roust Corporation) в условиях «антироссийских» санкций совершают действия, препятствующие осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Запись о том, что иски Минфина приняты к производству, появились в картотеке арбитражных дел 5 февраля. Заседания по обоим делам назначены на 27 февраля. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Русский стандарт водка» зарегистрировано в Петербурге с августа 2001 года. АО «Руст Россия» — управляющая компания производителя премиальной водки и второй учредитель ООО «Русский стандарт водка» с долей в уставном капитале компании в 9,01%. Самим АО, по данным «СПАРК-Интерфакс», на 99,9% владеет кипрская компания Pasalba Ltd. «Руст Россия» и «Русский стандарт водка» входят в группу компаний «Руст» Рустама Тарико, которой принадлежат семь водочных и спиртовых заводов в России, а также сеть складов. Завод «Русского стандарта» в Санкт-Петербурге был открыт в 2006 году. «Запуск завода "Русский стандарт" в Петербурге был отмечен open-air у Эрмитажа и самым масштабным салютом за всю историю города на Неве. Председатель совета директоров группы компаний "Русский стандарт" Рустам Тарико изо всех сил оправдывал звание лучшего устроителя вечеринок среди миллиардеров»,— писал “Ъ” в октябре того года.

Иностранные холдинговые компании (Pasalba Ltd и Roust Corporation) в условиях «антироссийских» санкций совершают действия, препятствующие осуществлению указанными российскими обществами своей деятельности, говорится в сообщении Минфина. Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш объяснила, что к подобным действиям могут относиться: попытки вывода активов через сделки с третьими лицами, отказ от согласования кредитования в российских банках, блокирование важных корпоративных решений, необходимых для операционной деятельности. При этом по закону факт таких действий может быть установлен как по заявлению самих российских обществ (компаний), так и по информации, полученной Минфином из других источников, поскольку закон не устанавливает закрытого перечня способов выявления подобных нарушений.

Госпожа Барабаш отмечает, что приостановление корпоративных прав иностранных учредителей не означает автоматическую передачу их доли государству или менеджменту. Фактически речь идет о временном ограничении права голоса, права получения дивидендов и других корпоративных прав. «При этом конечной целью является редомициляция бизнеса — перевод компании в российскую юрисдикцию,— признает руководитель Enterprise Legal Solutions.— Это подразумевает смену иностранного учредителя на российское юридическое лицо, но конкретные механизмы такой замены законодательно не детализированы и определяются в каждом случае индивидуально».

Уже сложившаяся судебная практика в таких делах демонстрирует, что суды последовательно поддерживают позицию госорганов в подобных спорах, продолжает госпожа Барабаш. При этом возможности эффективного оспаривания таких решений крайне ограниченны, поскольку основанием для приостановления корпоративных прав является включение компании в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) решением правительства, которое само по себе трудно оспорить в судебном порядке. «Можно предположить, что и в случае с "Руст Россия" и "Русский стандарт водка" суд с высокой вероятностью поддержит требования Минфина, особенно учитывая наличие уже сформированной практики по аналогичным делам и тот факт, что компании не воспользовались возможностью добровольной редомициляции после включения в перечень ЭЗО в 2024 году»,— заключает юрист.

Александра Тен