В Черноземье в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, от -9°С до -4°С

В большинстве регионов Черноземья в пятницу, 7 февраля, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от -9°С до -4°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде и Воронеже ближайшей ночью прогнозируется облачность с прояснениями при -7°С, без осадков. Днем — переменная облачность при -4°С, без осадков.

В Курске ночью ожидается облачность при -7°С, без осадков. Днем — переменная облачность при -4°С, без осадков.

В Липецке ночью будет облачно с прояснениями при -8°С, без осадков. Днем возможна переменная облачность при -4°С, без осадков.

В Орле ночью прогнозируется облачность при -6°С, без осадков. Днем — облачность с прояснениями при -4°С, без осадков.

В Тамбове температура составит -9°С…-4°С. Ночью ожидается облачность, без осадков, днем — малооблачная погода, также без осадков.

Анастасия Колпачева