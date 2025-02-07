«В тренде крупные украшения, а также камни огранки “сердце”»

В Ростове-на-Дону в преддверии Дня влюбленных, 14 февраля, продажи в розничных ювелирных магазинах выросли на 45%. Такую информацию «Ъ-Ростов» предоставили в сети Sokolov. По данным аналитиков бренда, средний чек на «ювелирку» остался на прошлогоднем уровне и составляет 8,2 тыс. руб. О ювелирных предпочтениях ростовчан и трендах этого года — рассказывает ювелир Елена Ракутина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Чаще всего в преддверии Дня влюбленных ростовчане покупают кольца, серьги, цепи и браслеты. Интересно, что в этом году на 51% увеличились продажи украшений для пирсинга, на 35% — запонок. В первые дни февраля в столице Дона продажи украшений из желтого золота выросли на 27%, белого — на 7%. Также увеличились на 7% продажи украшений с бриллиантами.

Если говорить о том, что лучше всего мужчинам дарить своим вторым половинкам на День влюбленных, то беспроигрышным вариантом будут классические серьги-пусеты или кольца-конго. Эти украшения можно сравнить с маленьким черным платьем: они вне времени, подчеркивают элегантность и тонкий вкус. Лаконичные базовые серьги актуальны всегда, независимо от модных тенденций, и станут отличным подарком на 14 Февраля.

В этом году особенно актуальны украшения с “сердечными” мотивами. Символ любви остается главным акцентом в ювелирных коллекциях ко Дню влюбленных. В тренде крупные украшения, объемные, дутые формы, органические, слегка неправильные очертания сердец, а также камни огранки “сердце”.

При выборе украшений важно учитывать стиль и предпочтения девушки. Одни предпочитают классику, другие — смелые и выразительные аксессуары, которые могут подчеркнуть их индивидуальность.

Кроме того, хорошим подарком могут стать цепочка или браслет. Эти украшения — со смыслом: плетение цепочки или браслета символизирует прочную эмоциональную связь между людьми.

Советую выбирать как золотые, так и серебряные украшения, при этом камни в них лучше предпочесть бесцветные. Если девушка любит более эффектные украшения, стоит обратить внимание на крупные серьги, коктейльные кольца, броши, колье и браслеты с цветными камнями. Анималистические и растительные мотивы помогут разнообразить образ и подчеркнуть индивидуальность».