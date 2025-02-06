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В Анапе придумали новый способ установки сетей, защищающих от выбросов мазута

Сотрудники отряда «Кубань-СПАС» решили изменить способ установки защитных полипропиленовых сетей: вместо расстилания на грунте их сворачивают в трубу. Как оказалось, это помогает лучше собирать мазут. Об этом сообщает оперштаб региона.

Фото: пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края

Фото: пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края

Такие валики из сетей закрепляют у кромки воды. Это помогает удержать большее количество мелкой фракции мазута, при этом сама сеть не замывается сверху песком. Кроме того, повышается эффективность фильтрации, а валик проще менять, когда он соберет достаточное количество мазута.

Михаил Волкодав

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