В Анапе придумали новый способ установки сетей, защищающих от выбросов мазута

Сотрудники отряда «Кубань-СПАС» решили изменить способ установки защитных полипропиленовых сетей: вместо расстилания на грунте их сворачивают в трубу. Как оказалось, это помогает лучше собирать мазут. Об этом сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края Фото: пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края

Такие валики из сетей закрепляют у кромки воды. Это помогает удержать большее количество мелкой фракции мазута, при этом сама сеть не замывается сверху песком. Кроме того, повышается эффективность фильтрации, а валик проще менять, когда он соберет достаточное количество мазута.

Михаил Волкодав