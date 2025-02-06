Ижевск поднялся на 6-е место по индексу свиданий среди 26 городов РФ

Москва и Ижевск показали самый большой прирост индекса свиданий среди 26 городов страны. По данным сервиса 2Gis, в феврале 2025 года жители столицы Удмуртии могли позволить себе на три свидания в месяц больше, чем годом ранее. Город поднялся в рейтинге с 8-го на 6-е место. В среднем ижевчанин может провести 14 свиданий в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средняя стоимость свидания — букет цветов и романтический ужин на двоих в ресторане — в Ижевске составила 4,9 тыс. руб. За последний год средний чек свидания в столице Удмуртии увеличился на 15,3%. Этот рост был нивелирован повышением средней зарплаты на 27,3% (данные Росстата на октябрь 2024 года).

По стоимости свидания Ижевск занял 21-е место в рейтинге. Свидание здесь обходится дешевле, чем во многих городах исследования. Например, в Тольятти средний чек составляет 6,6 тыс. руб., в Казани и Уфе — в диапазоне 5,3-5,4 тыс. В целом по России показатель увеличился на 9,4% — до 5,3 тыс.