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Суд оставил в силе приговор участникам стрельбы в ТРЦ «Гринвич»

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева, признанных виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), сообщили в пресс-службе суда.

Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов устроили перестрелку в торговом центре «Гринвич»

Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов устроили перестрелку в торговом центре «Гринвич»

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов устроили перестрелку в торговом центре «Гринвич»

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Напомним, что в ноябре 2023 года подсудимые устроили перестрелку из травматических пистолетов в ТРЦ «Гринвич». В общей сложности было произведено не менее 17 выстрелов, в результате чего стрелявшие получили незначительные ранения.

В сентябре 2024 года Ленинский районный суд приговорил Рази Халилова и Гусейна Аллахвердиева к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия, сроком на три года.

Адвокаты осужденных подали апелляционные жалобы, однако Свердловский областной суд оставил приговор без изменения, снизив лишь размер дополнительного наказания каждому из осужденных на 1 месяц.

Ранее по данным прокуратуры Свердловской области, в ходе судебных прений гособвинение запрашивало для стрелков наказание в виде пяти лет колонии общего режима.

Полина Щуцкая

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