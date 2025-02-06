Экс-сотрудницу нижегородского ГУ МВД обвиняют в получении взяток от турфирмы

Бывшую сотрудницу управления по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области обвиняют в получении 1 млн руб. взяток от директора туристического агентства. Как сообщили в пресс-службе полиции, нарушение выявили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Нижегородской области Фото: СУ СК по Нижегородской области

В региональном следственном управлении возбудили дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Как полагает следствие, с 2020 по 2024 год 48-летняя главный специалист-эксперт отдела по организации оформления загранпаспортов получала взятки за ускоренную выдачу паспортов нового поколения гражданам, обратившимся в туристическое агентство.

В пресс-службе СУ СК добавили, что сумма незаконного вознаграждения за один пакет документов составляла от 2,5 тыс. до 3 тыс. руб. Фигурантку отправили под домашний арест.

С федеральной государственной гражданской службы подозреваемая уволилась в середине 2024 года по собственной инициативе.

Галина Шамберина