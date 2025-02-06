В Краснодаре спрос на франшизы вырос на 26%

Среди краснодарцев спрос на франшизы увеличился на 26% год к году. Как сообщает «Авито», от жителей столицы Кубани 25% спроса пришлось на франшизы в сфере торговли. Средний размер паушального взноса для такой франшизы составляет 600 тыс. руб.

Затем следует сфера производства с долей 20%. Такие франшизы в прошлом году искали втрое чаще, средний взнос — 100 тыс. руб. Топ-3 замыкает сфера ИТ, на которую пришлось 16% запросов. Средний размер паушального взноса — 150 тыс. руб.

Самыми продаваемыми являются франшизы в сферах торговли, общепита и услуг, в частности красоты и здоровья. Заметнее всего, втрое, по данным аналитиков сервиса, выросло количество предложений продажи франшиз в сфере торговли.

Татьяна Ручкина