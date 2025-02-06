Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет сегодня днем потерпел крушение в районе аэродрома Мячково в Подмосковье, сообщил Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Личности погибших и обстоятельства аварии выясняются.

Собеседник агентства рассказал, что самолет упал в поле, разрушений на земле нет. Загоревшиеся обломки потушили прибывшие на место спасатели.

По информации ТАСС, разбившийся борт Tecnam P2002JF Sierra выполнял тренировочный полет. Это двухместный самолет итальянского производства 2010 года выпуска.