В Челябинске охранника школы отстранили от работы после драки с учеником

Охранника школы №109 в Челябинске отстранили от работы после драки с учеником. К ситуации также были подключены правоохранительные органы и психолог, сообщает министерство образования Челябинской области.

Инцидент произошел утром 6 февраля. Информация о драке охранника и школьника появилась в СМИ. Сообщалось, что сначала между учениками произошла ссора. К ним подошел охранник, чтобы сделать замечание, после чего борьба началась между взрослым и подростком.

«Ситуация, безусловно, недопустимая. В настоящий момент ведется работа со всеми участниками инцидента. Сотрудник охранного предприятия отстранен от исполнения обязанностей»,— отметили в региональном минобразования.