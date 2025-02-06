Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-3 самых выгодных вкладов на 1 год

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга самых выгодных вкладов в рублях сроком на 12 месяцев, подготовленного порталом Bankiros.ru.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали продукты российских банков, размещенные на Bankiros.ru, которые можно открыть онлайн. Для сравнения доходности и других критериев был взят условный вклад с суммой размещения 300 тысяч рублей.

При сравнении вкладов аналитики портала в первую очередь учитывали такие параметры как процентная ставка и доходность по вкладу, возможность капитализации процентов и пополнения вклада, условия досрочного расторжения договора, необходимость оформления карты банка для открытия вклада, а также перечень регионов где можно открыть вклад.

Сейчас в Уралсибе доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» в рублях варьируется от 19,30 до 22,40% годовых с учетом капитализации процентов – в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Банк сохраняет высокую доходность на сроке размещения 1 год – до 22,40% годовых с учетом капитализации процентов. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Реклама

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...