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Самарский Роспотребнадзор заставил «Спортмастер» прекратить ущемлять права потребителей

Апелляционным определением Московского городского суда оставлено в силе решение Черемушкинского районного суда, обязавшего ООО «Спортмастер» привести порядок обращения подарочных карт в соответствие с требованиями законодательства. Об этом сообщили сегодня в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, которое и обратилось в суд.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В своем заявлении региональное управление ведомства отметило среди прочих следующие моменты, нарушающие права потребителей: подарочная карта используется при получении товара и услуг только один раз вне зависимости от размера ее номинала; если цена выбранного товара ниже номинала подарочной карты, остаток деньгами не выплачивается; по истечении срока действия подарочная карта становится недействительной, оставшиеся на ней деньги возврату не подлежат.

Районный суд признал противоправными действия «Спортмастера» в отношении неопределенного круга потребителей. Общество попыталось апеллировать в вышестоящем суде, но из этого ничего не вышло.

Алексей Алексеев

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