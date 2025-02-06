В Ярославскую область прибудет «Сказочный экспресс»

В Ростов Великий и Переславль-Залесский прибудет туристический поезд «Сказочный экспресс», который стартует из Москвы 28 марта. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. Путешествие продлится два дня и две ночи, включая остановку в Кирове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переславль-Залесский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Переславль-Залесский

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ростов Великий и Переславль-Залесский — часть Золотого кольца России. В ходе тура участники узнают об истории этих городов и русском фольклоре. В Ростове Великом туристы увидят кремль, где снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию», а также поучаствуют в интерактивной постановке в музее Царевны-лягушки. В Переславле-Залесском путешественники посетят резиденцию царя Берендея.

В составе поезда — комфортабельные спальные вагоны (СВ, купейные и плацкартные с душем) и вагон-ресторан. Как сообщили в правительстве, продолжают рейсы туристический поезд «По Золотому кольцу» с остановкой в Ярославле и поезд выходного дня «Переславский экспресс».

Антон Голицын