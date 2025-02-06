«Новые люди» предложили разрешить показывать полиции паспорт через Госуслуги

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесут на рассмотрение нижней палаты законопроект (копия есть у «Ъ») о запрете полицейским доставлять граждан в отдел для выяснения личности, если те предъявили паспорт через «Госуслуги». Авторы предлагают внести изменения напрямую в ФЗ «О полиции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным законодателей, ситуации, когда, несмотря на наличие документа в цифровом виде, сотрудники полиции забирают граждан в отделение для дополнительной проверки, возникают часто.

«Это вызывает недоумение и неудобство, поскольку цифровая версия паспорта на "Госуслугах" является в ряде случаев юридически равнозначной бумажному документу, а в указанном случае — нет, что приводит к лишней трате времени»,— указали парламентарии в пояснительной записке.

Напомним, указ о предоставлении документов с использованием информационных технологий президент России Владимир Путин подписал 18 сентября 2023 года. Параметры соответствующего сервиса определяет Минцифры.

Григорий Лейба