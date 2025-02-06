Прокуратура Тольятти заставляет УК наладить новые лифты

В Тольятти прокуратура проверила обслуживание лифтового оборудования в доме № 58 по Приморскому бульвару. Результатом стало заведенное административное дело в отношении должностного лица управляющей компании «Юго-Западный», сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проверка выявила, что при использовании совсем новых лифтов, введенных в эксплуатацию в октябре 2024 года, в трех подъездах не функционировали кнопки вызова аварийной службы, не работала двухсторонняя переговорная связь, не на всех этажах дома срабатывали кнопки вызова лифта.

Прокуратурой в адрес директора УК было внесено представление об устранении нарушений требований жилищного законодательства.

Кроме того, в отношении должностного лица «Юго-Западного» возбудили дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

«Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района»,— заявили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев