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В этом году в Казани на 9 мая планируют запустить салют

В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая в столице Татарстана запустят праздничный салют. В 2024 году фейерверк в Казани был отменен. Постановление опубликовано на сайте антикоррупционной экспертизы.

В этом году в Казани на 9 мая планируют запустить салют

В этом году в Казани на 9 мая планируют запустить салют

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В этом году в Казани на 9 мая планируют запустить салют

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Согласно документу, в Казани также пройдут акции «Бессмертный полк», «Парад у дома ветеранов» и другие общегородские и районные мероприятия.

Дарья Сайфиева

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