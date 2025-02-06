В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая в столице Татарстана запустят праздничный салют. В 2024 году фейерверк в Казани был отменен. Постановление опубликовано на сайте антикоррупционной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году в Казани на 9 мая планируют запустить салют

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В этом году в Казани на 9 мая планируют запустить салют

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Согласно документу, в Казани также пройдут акции «Бессмертный полк», «Парад у дома ветеранов» и другие общегородские и районные мероприятия.

Дарья Сайфиева